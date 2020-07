De gemeente Rotterdam lanceert een subsidieregeling voor de uitrol van innovatieve energiesystemen. Deze zogeheten Smart Energy Systems zijn nodig met het oog op de toenemende vraag naar schone energie in de Rotterdamse stad en haven.

Het oude energiesysteem in de gemeente voldoet niet meer en moet worden vervangen door nieuwere, innovatievere en schonere alternatieven. Er zijn echter talloze manieren om innovatieve systemen uit te werken. De gemeente wil met de nieuwe subsidieregeling initiatieven van Rotterdammers stimuleren.

Bewoners kunnen daarom een subsidie van maximaal 100.000 euro per initiatief aanvragen. Dat geld is bedoeld voor onderzoeken naar de haalbaarheid van initiatieven en de experimentele ontwikkeling van initiatieven. De gemeente hoopt met de subsidies in totaal tien tot vijftien projecten te kunnen steunen.

De eerste subsidieronde start op 1 augustus en sluit op 1 oktober.