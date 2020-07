Stichting Aafje meldt donderdag dat de laatste patiënt uit haar coronacentrum is vertrokken. De Rotterdamse thuiszorgorganisatie zette het centrum op in een van haar zorghotels om COVID-19-patiënten te kunnen opvangen en behandelen.

Stichting Aafje bouwde het zorghotel eind maart in een week tijd om tot een coronacentrum. Direct na de opening arriveerden de eerste coronapatiënten, is te lezen in een persbericht.

Het coronacentrum had een capaciteit van maximaal 240 patiënten. In de afgelopen maanden werden er in totaal 250 patiënten verzorgd. De locatie kwam nooit vol te liggen.

Donderdag meldt Aafje dat de laatste patiënt in het centrum gezond is vertrokken. Daardoor kan het centrum weer gebruikt worden als zorghotel dat zich richt op geriatrische revalidatie.

Wel houdt de locatie enkele plekken voor coronapatiënten open. Bovendien kan het Rotterdamse zorghotel bij een eventuele tweede coronagolf direct weer worden ingezet als coronacentrum.