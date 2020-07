Er is nog onvoldoende informatie over het risico op scheepsaanvaringen en de gevolgen van een eventuele brug over de Nieuwe Maas in Rotterdam. Dat meldt de commissie die de milieueffectrapportage voor het nieuwe Feyenoord City onderzocht.

De gemeente Rotterdam is bezig met een bestemmingsplan voor Feyenoord City, waar onder meer het nieuwe stadion van Feyenoord gebouwd zal worden. Dat stadion zal gedeeltelijk in de Nieuwe Maas komen te liggen. Eerst wordt nog onderzocht wat de milieueffecten van die plannen zijn. In een eerste milieueffectrapportage oordeelde de adviescommissie dat er nog informatie ontbrak. Daarop vulde de gemeente het rapport aan.

In dat aangevulde rapport werd duidelijk dat de gemeente een strekdam in de Nieuwe Maas wil bouwen om scheepsaanvaringen te voorkomen. De adviescommissie oordeelt echter dat met de huidige ligging en afmetingen van die dam risico bestaat op aanvaringen met het stadion. Het is volgens de commissie op dit moment onduidelijk of de beoogde strekdam voldoet aan veiligheidseisen.

Daarnaast onderzocht de commissie een eventuele brug over de Nieuwe Maas op de plek waar ook het Waterfront Park moet komen, een park met woningen, winkels en horecagelegenheden. In de huidige plannen lijkt het erop dat een groot deel van het park zal worden gebruikt voor nieuwe kruisingen en op- en afritten voor de nieuwe brug. De commissie betwijfelt daarom of een nieuwe brug een positief effect zal hebben op het realiseren van een aantrekkelijk woongebied.

De adviescommissie raadt de gemeente aan om de plannen nogmaals te herzien, aan te vullen en er dan pas een besluit over te nemen.