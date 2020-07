De Maastunnel in Rotterdam was woensdagmiddag even afgesloten in de richting van zuid naar noord. Inmiddels is de tunnel weer geopend in beide richtingen.

De Maastunnel was gesloten in één richting. Dat kwam door een auto met pech die stilstond in de tunnel en de rijbaan blokkeerde.

Inmiddels is de auto met pech verwijderd en is de tunnel weer geopend in beide richtingen.