De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 46-jarige vrouw aangehouden nadat ze in beschonken staat met haar auto tegen een geparkeerd voertuig was gereden op de Rhijnauwensingel in Rotterdam.

De Rotterdamse had bijna vier keer meer alcohol gedronken dan is toegestaan bij het besturen van een auto.

De vrouw reed door na de botsing, maar één getuige wist een foto te maken van haar voertuig. Aan de hand van de foto, en op aanwijzen van andere omstanders, werd de auto snel gevonden.

Op het moment dat agenten de Rotterdamse vertellen dat ze is aangehouden, begint ze te gillen en vraagt ze omstanders om haar arrestatie te filmen. Vervolgens verzet ze zich wanneer de politie haar in de boeien wil slaan. Met enige moeite weten de agenten haar toch in te rekenen en in de politiebus te plaatsen.

De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten en heeft een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval.