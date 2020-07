De gemeente heeft dinsdag samen met andere partijen het Akkoord Studentenhuisvesting 2020-2025 ondertekend voor meer en betaalbare studentenwoningen.

Het akkoord is ondertekenend door wethouder Bas Kurvers en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, studentenhuisvesters en studentenorganisaties.

In het akkoord staat dat het komende half jaar de behoefte aan studentenwoningen op lange en korte termijn in beeld moet worden gebracht. Op basis daarvan worden er extra woningen gerealiseerd.

Daarnaast gaan de partijen zich ook inzetten voor misstanden in de studentenwoningmarkt, zoals te hoge huren of achterstallig onderhoud in de woningen.

In Rotterdam studeren zo'n 100.000 studenten. Een derde van de studenten woont niet meer thuis. De druk op de woningmarkt voor studenten loopt op waardoor de wachttijden voor een betaalbare woning toenemen.