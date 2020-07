De politie heeft bij een inval in een woning aan de Bleiswijkstraat in Rotterdam 3 miljoen euro aan contant geld en vuurwapens in beslag genomen. Ook werd een 35-jarige man gearresteerd.

De politie denkt dat er sprake was van spookbewoning. De verdachte maakte gebruik van het pand, maar stond niet onder zijn eigen naam ingeschreven.

De politie doet onderzoek naar de wapens en het geldbedrag. De verdachte zal worden gehoord.

Het is niet ongewoon dat de politie grote bedragen aantreft in woningen. Zo werd in mei in totaal 12,5 miljoen euro gevonden in een pand in Eindhoven en eerder een vergelijkbaar bedrag in een Amsterdamse woning.