Rotterdam gaat de komende jaren investeren in waterstof dat kan worden ingezet als grond- en brandstof voor de industrie, en brandstof voor scheepvaart, luchtvaart en zwaar transport.

Wethouder Arno Bonte noemt waterstof "het ontbrekende stukje puzzel in de zoektocht naar een duurzaam energiesysteem."

"Het aanjagen van de waterstofeconomie pakken we in Rotterdam groots aan", vervolgt Bonte. "Met de bouw van electrolysers, een buizennetwerk in de haven en de koppeling aan de grote nieuwe windparken op de Noordzee. Zo verbreden we het economisch ontwikkelingsperspectief en vergroten we de werkgelegenheid."

De rol van de gemeente varieert van faciliteren tot subsidiëren en zelf realiseren van projecten.