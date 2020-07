De politie in Rotterdam heeft vrijdag drie mannen aangehouden nadat er in een woning drugs en materiaal om drugs te maken waren gevonden.

Bewoners van de Kobelaan hadden bij de politie geklaagd over een sterke hennepgeur bij hen in de straat. De politie stelde een onderzoek in en besloot vrijdagavond een inval in het pand te doen.

In de woning werden drie mannen aangetroffen. Zij zijn aangehouden omdat al direct bleek dat er in het pand activiteiten met betrekking tot de verwerking en verpakking van verdovende middelen plaatsvonden.

Er werd onder meer veel verpakkingsmateriaal gevonden, maar ook een weegschaal, een geldtelmachine en verschillende soorten harddrugs verpakt in schilderijen en fitnessapparaten. De hoeveelheid daarvan is nog niet bekend. Daarnaast werd er ongeveer 11 kilo hennep aangetroffen. Ook werd ongeveer 15.000 euro aan contant geld gevonden.

Alle materialen en verdovende middelen zijn in beslag genomen en de verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau en daar ingesloten. De politie doet nog verder onderzoek.