De Rotterdamse wethouder van Duurzaamheid, Arno Bonte, introduceerde maandag de eerste elektrische vuilniswagen voor het legen van ondergrondse containers in Rotterdam.

De wagen rijdt elektrisch en de kraan die de ondergrondse containers uit de grond haalt, wordt ook elektrisch gevoed. De wagen is daardoor erg stil. Volgens de gemeente is het de eerste elektrische vuilniswagen voor ondergrondse containers in de wereld.

Er worden monteurs en chauffeurs opgeleid om te werken met de elektrische wagen. Het besturen of repareren van de wagen vereist namelijk specialistische kennis.

In 2019 werd al de eerste elektrische vuilniswagen in Rotterdam geïntroduceerd.