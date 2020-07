De Pleinweg in Rotterdam-Zuid wordt vanaf vrijdag vernieuwd. De weg krijgt bredere oversteekplaatsen, smallere rijbanen en groenere bermen, meldt gemeente Rotterdam.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Wolphaertsbocht en de Goereesestraat tot en met 22 augustus.

De Pleinweg is een drukke weg, want er rijden 30.000 voertuigen per dag. Oversteken over de Pleinweg wordt door omwonenden, fietsers en voetgangers als gevaarlijk gezien.

De oversteekplaatsen worden daarom verbreed. Fietsers kunnen hierdoor voorsorteren bij het stoplicht.

Daarnaast worden de wijken Carnisse en Tarwewijk beter met elkaar verbonden voor fietsers en voetgangers.