Rotterdammers hebben hun afval in 2019 beter gescheiden dan het jaar ervoor, blijkt uit de voortgangsrapportage Grondstoffennota (pdf). Wethouder Bert Wijbenga stuurde het rapport donderdag naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in juni 2019 ingestemd met het raadsvoorstel Grondstoffennota 2019-2022. Het doel is om het restmateriaal in afval terug te dringen naar 249 kilo per inwoner per jaar in 2022. Rotterdammers zullen daarom grondstoffen beter van elkaar moeten scheiden.

Materialen die worden gescheiden in het afval zijn bijvoorbeeld glas, groente en fruit, plastic, glas en textiel. Het afval dat overblijft na de scheiding is restmateriaal.

Uit het voortgangsrapport blijk dat Rotterdammers in 2019 276 kilo restafval inzamelden. Dat is 20 kilogram minder dan in 2018. Er is nog een verschil van 27 kilo per inwoner voor de doelstelling in 2022.

Inwoners zamelden vorig jaar 22 kilo meer gescheiden materiaal in dan in 2018. In totaal is er in 2019 151 kilo per inwoner aan grondstoffen gescheiden.

Er worden echter nog steeds resten van bijvoorbeeld glas gevonden in het restafval. Daarvoor zal de gemeente Rotterdam meer sorteerstraten plaatsen.