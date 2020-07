Het personeel van bulkbedrijf EBS in de Rotterdamse haven staakt donderdagmiddag vanaf 15.30 uur. Vakbond FNV Havens gaat ervan uit dat de staking 24 uur zal duren.

Cees Bos van FNV Havens is sinds november in onderhandeling over een nieuwe cao voor de werknemers van EBS. De havenvakbond wil een loonsverhoging van 3 procent per jaar, bovenop de automatische prijscompensatie.

Daarnaast wil de FNV reparatie van het derde WW-jaar en een goede ouderenregeling. Ook over de beschikbaarheid van voldoende personeel om de werkdruk aan te pakken, wil de vakbond afspraken maken met EBS.

De FNV wees eerder een loonbod van 2,5 procent af. Hierop stelde EBS tijdens cao-onderhandleingen op 9 juli een loonbod van 0 procent voor. Het personeel gaat hier niet mee akkoord.

Werknemers van EBS hebben al eerder gestaakt op 13 maart. Het bedrijf ging toen niet in op de eisen van de FNV. Door de coronacrisis zijn de werkonderbrekingen toen gestaakt.

"We hebben afgesproken daarna verder te praten. En dan krijg je een bod van drie keer niks. Dat pikken we niet. Het werk heeft hier echt niet stilgelegen", meldt Bos.

EBS heeft in Rotterdam twee terminals. Het bedrijf slaat agrarische producten, kolen en houtpellets op. Bij het bedrijf zijn ongeveer 150 mensen werkzaam.