Rotterdamse onderwijsinstellingen hebben in een manifest afgesproken om kinderen te ondersteunen in het ontmoeten van mensen met een andere achtergrond, mening of cultuur. Door het voeren van gesprekken over gevoelige thema's moeten leerlingen gestimuleerd worden op een constructieve manier mee te doen aan het maatschappelijke debat.

Ook leraren kunnen bijscholing krijgen als ze het moeilijk vinden om discussies over dit soort gevoelige onderwerpen te leiden.

Zowel leraren, schoolbesturen als leerlingen hebben het manifest opgesteld. De gemeente onderschrijft de afspraken. "Ik ben blij dat Rotterdamse schoolbesturen, leraren en leerlingen met elkaar zeggen: moeilijke gesprekken gaan we in de klas niet uit de weg. Het is ontzettend belangrijk dat je jezelf kunt zijn, je mening kunt geven en respect voor elkaar hebt", aldus wethouder Said Kasmi (Onderwijs).

Ook wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) is enthousiast over het manifest. "Leren over de vrijheden van onze samenleving begint al op school. Ik onderschrijf dit manifest dan ook van harte", zegt Wijbenga. "In Rotterdam moet je gewoon kunnen zijn wie je bent. Verschillen tussen Rotterdammers willen we niet beslechten, wel respecteren."