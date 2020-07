Museum Boijmans Van Beuningen zal in augustus drie weken lang de topstukken van de collectie tonen in een drive-in-tentoonstelling in Rotterdam Ahoy.

De evenementenlocatie en het museum slaan de handen ineen voor de tentoonstelling. Het Rotterdamse museum stelt veertig werken uit de collectie beschikbaar. Die zullen worden uitgestald in de evenementenhal van Ahoy, waar 750 auto's per dag langs kunnen komen.

De tentoonstelling zal plaatsvinden in Hal 1 van Ahoy en heeft daarmee een oppervlakte van 10.000 vierkante meter tot haar beschikking. De bezoekers kunnen met hun auto stapvoets over het parcours door de hal rijden. De tentoonstelling is alleen beschikbaar voor mensen die een elektrische auto hebben. Voor mensen die daar niet over beschikken, zijn er elektrische auto's op locatie aanwezig.

"We zijn intens blij dat iedereen zich museumbreed achter dit plan heeft geschaard en we in bijzonder korte tijd en met snel bijeengebrachte middelen van fondsen en sponsoren zoiets moois kunnen neerzetten in samenwerking met Ahoy. We verlangen naar dit event dat actie en contemplatie, plezier en beschouwelijkheid, opwinding en verbazing belooft", aldus Sjarel Ex van Museum Boijmans Van Beuningen.