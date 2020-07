Op de Kruiskade in Rotterdam is maandagavond een jongen van 14 jaar neergestoken, zo meldt de politie Rotterdam op Twitter. Twee meisjes van 17 jaar zijn aangehouden.

Het steekincident vond rond 23.00 uur plaats. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, het is nog onduidelijk hoe hij eraan toe is.

Even na het incident zijn twee verdachten aangehouden op de Diergaardensingel. Het gaat om twee meisjes van 17 jaar oud, afkomstig uit Rotterdam en Vlaardingen. Wat hun rol bij het steekincident is, wordt nog onderzocht.

De politie bekijkt onder meer camerabeelden om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.