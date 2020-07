De politie heeft donderdag bij controles in de Rotterdamse wijk Feijenoord in zeven uur tijd 54 bekeuringen uitgeschreven. Dat meldt het politieteam zondag op de Facebook-pagina.

Het Rotterdamse basisteam voerde in samenwerking met collega's van de eenheid in Amsterdam controles uit op de Putselaan, Laan op Zuid en Maashaven Oostzijde. In zeven uur tijd werden er 54 bekeuringen uitgeschreven, meldt de politie.

De bekeuringen werden om diverse redenen uitgedeeld, zoals rijden zonder rijbewijs, negeren van stoplichten, tegen de richting in rijden en het negeren van stoptekens van de politie.