Station Rotterdam Alexander is vrijdagmiddag om 13.30 uur officieel heropend. Het is voor het eerst in Nederland dat de opening van een station digitaal plaatsvindt.

Door de maatregelen rondom het coronavirus was de heropening van het station te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van de NS.

De bestuurders van de betrokken partijen (RET, de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Verkeersonderneming, ProRail en NS) openden samen met een reiziger het nieuwe station. Na de opening werd er een virtuele rondleiding gegeven.

De belangrijkste verbetering van het nieuwe stationsgebouw is de overdekte loopbrug over de metrosporen. Hierdoor kunnen reizigers voortaan veilig en snel overstappen tussen metro en trein. Voorheen moesten reizigers het stationsgebouw verlaten om over te stappen op de metro.