Een zeventienjarige jongen uit Rotterdam is dinsdag veroordeeld tot vijftig uur taakstraf vanwege zijn optreden in een videoclip waarbij hij in het bezit was van wapens en messen. Dat meldt de politie donderdag.

De jongen verscheen samen met een medeverdachte in de videoclip die rondging op sociale media. De politie heeft beide verdachten aangehouden bij twee woninginvallen op 31 januari.

"De verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens is onacceptabel", zei toenmalig politiechef Hans Visser van de politie Rotterdam destijds.

De tweede verdachte, ook een zeventienjarige Rotterdammer, moet nog voor de rechter verschijnen.