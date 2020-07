Een veertienjarige jongen is woensdagmiddag zwaargewond geraakt na een steekpartij aan de Vonder in het Rotterdamse Vreewijk. Een dertienjarige verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie vermoedt dat het slachtoffer en de verdachte ruzie met elkaar kregen, waarna gestoken is.

De toedracht van het incident is nog onbekend. De verdachte is aangehouden en wordt gehoord door de politie.