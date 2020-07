Er zijn acht tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdag over de woningoverval aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Bij de woningoverval op 18 februari werden een 31-jarige vrouw en haar zes weken oude baby door twee gewapende mannen met de dood bedreigd.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de mannen rond 22.00 uur het appartementengebouw betreden. Ze leken doelgericht op de woning van het slachtoffer af te gaan.

De daders waren ervan overtuigd dat er contact geld in de woning te vinden was. Nadat het slachtoffer de aanwezigheid hiervan ontkende, bedreigden de daders haar met een vuurwapen. Ook de baby werd bedreigd met een vuurwapen in haar zij.

Uiteindelijk zijn de mannen vertrokken met alleen wat geld uit de portemonnee van de vrouw. De politie roept getuigen en mensen die meer informatie hebben op zich te melden.