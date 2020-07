In een woning aan de Narcissenstraat in Rotterdam is maandagavond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de politie.

De politie kreeg om 22.45 uur een melding binnen over een schietpartij. Getuigen zouden knallen gehoord hebben.

Ter plaatse werd een persoon met verwondingen aan zijn rug aangetroffen. De verwondingen duiden op steekwonden. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er ook geschoten is. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen hebben drie personen zien wegrennen na de steekpartij.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Mensen met informatie worden opgeroepen contact op te nemen via 0900-8844.