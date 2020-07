De gemeente Rotterdam heeft maandag de H6-weg, de nieuwe verbindingsweg tussen de Hoeksebaan en de stationsomgeving Hoek van Holland Haven, opengesteld voor verkeer. De wegnaam is gewijzigd in Hoeksebaan.

Met het openstellen van de weg is de belangrijke ontsluitingsroute voor Hoek van Holland voltooid.

Hoek van Holland is volgens de gemeente nu beter bereikbaar voor de rest van de metropoolregio Rotterdam Den Haag en veiliger in het geval van calamiteiten.

"Mede door de nieuwe verlengde Hoeksebaan willen we de verkeersdrukte in het dorp beperken en is een tweede hoofdontsluiting van Hoek van Holland gerealiseerd", zegt wethouder Arjan van Gils.

De verlengde Hoeksebaan ligt op Rotterdams grondgebied en is daardoor automatisch in beheer van de gemeente Rotterdam.