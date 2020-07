Mogelijk zijn er in de nacht van vrijdag op zaterdag schoten gelost bij een ruzie op de Van Vollenhovenstraat in het centrum van Rotterdam. Een 21-jarige Rotterdammer is aangehouden. Niemand raakte gewond.

Rond 2.00 uur in de nacht vond een vechtpartij plaats waar meerdere mannen bij betrokken waren. Hierbij zou volgens de politie een vuurwapen getoond zijn waarmee mogelijk schoten zijn gelost.

Toen agenten ter plaatse kwamen, was de ruzie al voorbij. De verdachte kon na een tip worden aangehouden. De politie vond ook een vuurwapen in de buurt van de Van Vollenhovenstraat. Het wapen is in beslag genomen.

De politie doet onderzoek naar het incident.