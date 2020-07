Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag een motie gesteund voor het behoud van Scapino Ballet Rotterdam. Daardoor behoudt het dansgezelschap de rijkssubsidie van 1,7 miljoen euro.

Het Rotterdamse gezelschap dreigde de subsidie eerder mis te lopen nadat het advies van de Raad voor Cultuur negatief was uitgevallen. Die vond het gerenommeerde gezelschap niet vernieuwend genoeg.

Maandag pleitte een meerderheid in de Tweede Kamer er echter voor om het Scapino Ballet en het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic/Noorderslag in Groningen de komende vier jaar alsnog te steunen.

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur zei tijdens een debat eerder deze week dat ook zij van mening is dat Scapino een belangrijke rol vervult voor onder andere de spreiding van dans in Nederland.

Scapino dankbaar voor steunbetuigingen

Scapino Ballet Rotterdam reageert opgelucht op de uitslag van de stemming in de Kamer. Artistiek directeur Ed Wubbe is dankbaar voor alle steunbetuigingen die het gezelschap kreeg in de afgelopen tijd. "De massale steun was werkelijk hartverwarmend. Het is prachtig om te zien wat ons gezelschap betekent, zowel voor dans- en theaterliefhebbers als voor professionals."

Het dansgezelschap publiceert de programmering voor het komende culturele seizoen op 1 september.