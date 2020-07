Een vijftienjarige jongen heeft woensdagavond een steekwond opgelopen tijdens een ruzie op de Catullusweg in Rotterdam. Er is een verdachte aangehouden, meldt Media TV.

Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn zij tijdens een ruzie met een aantal jongeren. De jongen schakelde de hulp in van een langsrijdende buschauffeur, die de hulpdiensten belde.

De politie meldt met de zaak aan de slag te zijn. Na de ruzie is een verdachte aangehouden, er wordt gezocht naar een tweede.

"Het is het derde steekincident binnen vijf dagen voor onze ploeg", schrijft Recherche Zuid op Twitter. Waar de ruzie over ging, is niet bekend.