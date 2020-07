De douane heeft dinsdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 500 kilo cocaïne onderschept, met een straatwaarde van ruim 37 miljoen euro. De verdovende middelen zaten verstopt in een container met blikken tonijn.

De container kwam uit Colombia en was onderweg naar een bedrijf in het Duitse Kempen. Vermoedelijk wist het bedrijf niets af van de drugssmokkel.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, is onder leiding van de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek gestart. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

In het eerste half jaar van 2020 is er al 18.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven.