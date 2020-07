Een 28-jarige Rotterdammer is zondagavond aangehouden als verdachte van een schietincident dat in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni plaatsvond op de Hillelaan in Rotterdam, meldt de politie woensdag. Daarbij raakte een 32-jarige man gewond.

Het incident vond rond 1.00 uur plaats. Agenten waren snel ter plaatse en vonden het slachtoffer met een schotwond in zijn been. De dader rende weg in de richting van de Rijnhaven.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie is na het incident een onderzoek gestart en heeft uiteindelijk de Rotterdammer kunnen aanhouden.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid.