Een binnenvaartschip is woensdag tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Vermoedelijk was het schip te hoog beladen. Niemand raakte hierbij gewond.

Drie containers zijn van het schip gevallen en gezonken, maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren deze leeg en zijn er dus geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om de containers uit het water te halen. Brandweerinzet was niet nodig. De brug is momenteel afgesloten voor verkeer.

