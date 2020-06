De gemeente Rotterdam en KPN hebben een deal gesloten om 285.000 woningen en bedrijven in de stad aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van KPN. De aansluiting moet de komende vijf jaar plaatsvinden.

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen) en regiodirecteur van KPN Anja de Vos-Biemans bekrachtigden dinsdag hun samenwerking door een eerste verbinding te leggen tussen het hoofdkantoor van KPN en het nieuwe netwerk.

"Internet is inmiddels net zo vanzelfsprekend als een wateraansluiting en elektriciteit in je huis. Een basisbehoefte. Rotterdammers moeten daarom kunnen rekenen op een snelle, veilige en betrouwbare verbinding en een grote keuze in internetdiensten", aldus Kathmann.

Daarnaast hoopt de wethouder dat de aanleg van het nieuwe netwerk zal zorgen voor toenemende werkgelegenheid en zal bijdragen aan het economisch herstel van de stad na de coronacrisis.