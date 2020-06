De gemeente Rotterdam deed maandag een deel van de oude lampen van de Brandgrens in de verkoop. Alle beschikbare lampen waren na enkele uren al uitverkocht.

De Brandgrens werd bedacht in 2006 en bestaat uit 385 lampen die in de stoeptegel zitten en een twaalf kilometer lange linie door de stad vormen. Deze linie vormt de scheiding tussen het deel van de stad dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest werd, en het deel dat gespaard bleef. In 2010 was de bouw van de Brandgrens voltooid.

Een groot deel van de lampen was echter kapot, waardoor de gemeente besloot om ze te vervangen. Omdat de specifieke lamp die bij de bouw van de Brandgrens gebruikt werd niet meer leverbaar was, besloot de gemeente alle lampen te vervangen.

Een deel van die oude lampen heeft de gemeente geschonken aan Museum Rotterdam, de rest ging in de verkoop. De opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel. De gemeente meldt dat de ruim 250 beschikbare lampen binnen enkele uren waren uitverkocht.

Verder meldt de gemeente dat er mogelijk een tweede verkoopronde komt, omdat bij de verkoop maandag nog niet alle lampen opgeslagen waren. Wel zullen er bij deze eventuele tweede ronde een stuk minder lampen beschikbaar zijn.