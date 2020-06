Bij het Scapino Ballet is met opluchting gereageerd nu er waarschijnlijk toch subsidie komt vanuit de overheid. Het Rotterdamse dansgezelschap dreigde eerder een bedrag van 1,7 miljoen euro mis te lopen nadat het advies van de Raad voor Cultuur negatief was uitgevallen.

De Raad voor Cultuur vond dat het gerenommeerde gezelschap geen subsidie meer zou moeten ontvangen omdat het niet vernieuwend genoeg zou zijn. Maandag pleitte een meerderheid in de Tweede Kamer er echter voor om het Scapino Ballet en het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic/Noorderslag in Groningen de komende vier jaar alsnog te steunen.

"De dansers zijn opgetogen. Als zij op straat zouden staan, vinden ze vanwege corona ook geen werk", zegt artistiek directeur Ed Wubbe, die nog wel de stemming van donderdag in de Tweede Kamer af moet wachten, tegen RTV Rijnmond.

"Ze hebben ontzettend veel zin om weer op te treden. In de afgelopen weken zaten wij in een overlevingsmodus. Dat kost energie, maar nu gaan we die energie weer gebruiken om te doen waar we goed in zijn. We hebben nu even vakantie en gaan dan weer volle kracht vooruit."

Het niet langer toekennen van subsidie voor het Scapino Ballet deed de afgelopen tijd behoorlijk wat stof opwaaien. Zo deden de directeuren van 65 van de grootste theaters van Nederland een dringend beroep op de Tweede Kamer om de plannen terug te draaien.

"Vanwege die brede steun hield ik ook vertrouwen", zegt Wubbe. "Ik voelde dat het gezond verstand zou overwinnen. Maar niets is zeker, dus een beetje twijfels heb ik wel gehad."