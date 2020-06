Een man is zondagavond gered door een omstander nadat hij met zijn auto te water raakte in de Maashaven in Rotterdam.

De bestuurder kon ter hoogte van de Maassilo uit zijn auto worden bevrijd en veilig naar de kant komen. Hij werd door de ambulancedienst nagekeken en bleek niet gewond.

Een blaastest wees uit dat de automobilist onder invloed was. Hij is daarom door de politie aangehouden.

De man die te hulp schoot kreeg maandagochtend als bedankje een bos bloemen van de Rotterdamse politie.