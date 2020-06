Rotterdammers kunnen sinds vrijdag terecht bij een servicepunt dat hen verbindt met sportverenigingen, zo meldt de gemeente. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, openen de sportverenigingen langzaam weer hun deuren.

De stad heeft 350 sportverenigingen in meer dan zestig verschillende takken van sport, meldt de gemeente.

Het servicepunt helpt inwoners om uit te zoeken welke sportvereniging het beste bij hen past. "Op basis van leeftijd, adres en sportvoorkeur wordt samen met een consulent van Rotterdam Sportsupport gekeken welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld een proefles of -training te volgen", aldus de gemeente.

Wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport sprak eerder met een aantal Rotterdammers over de impact die de coronacrisis op de sport in de stad had. Uit deze gesprekken bleek dat er meer aandacht gegeven moest worden aan ledenwerving en ledenbehoud. Het servicepunt moet hier aan meehelpen.

