De Meent in Rotterdam is komende vier weekenden, van 26 juni tot en met 18 juli, in avond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zo meldde de gemeente vrijdag.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dit besloten naar aanleiding van meerdere meldingen over verkeersoverlast van bewoners en ondernemers.

De afsluiting geldt op vrijdagen en zaterdagen van 22.00 tot 2.00 uur. De straat is dan dicht in beide richtingen.

Na 18 juli wordt gekeken of de afsluiting een positief effect heeft gehad en wat de vervolgmaatregelen zijn, aldus de gemeente.