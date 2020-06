Handhaving in Rotterdam gaat weer meer boetes uitdelen voor verkeerd geplaatst afval op straat. Vanwege de coronacrisis kreeg de handhaving op dergelijke naastplaatsingen een andere invulling. Nu de coronamaatregelen versoepelen, neemt ook de handhaving op afval weer toe.

Wegens het risico op besmetting met het coronavirus werd het openmaken van verkeerd geplaatste vuilniszakken door de GGD afgeraden. Daarnaast waren de handhavers nodig om de noodverordening te handhaven, meldt wethouder Bert Wijbenga donderdag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Daarentegen zijn de handhavers wel doorgegaan met het bekeuren van naastplaatsingen waarop herkenbare adresgegevens aanwezig waren. Voor de 462 geconstateerde overtredingen door het verkeerd aanbieden van huisvuil heeft handhaving 299 boetes kunnen uitdelen.

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen is het inmiddels weer mogelijk om intensiever te controleren op afval op straat. "Daarom gaan we handhaving op naastplaatsingen weer volop uitvoeren, met de daarbij behorende voorzorgs- en beschermingsmaatregelen", schrijft Wijbenga in de brief.