Miljardair Cees de Bruin is in de nacht van woensdag op donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer staat in de top 25 van de Quote 500 en is de voormalig president-commissaris van Stadion Feyenoord.

De Bruin behoorde met een geschat vermogen van 1,2 miljard euro tot de rijkste mannen van Nederland. Tot december 2019 was hij president-commissaris van Stadion Feyenoord waar hij voorvechter was van het Feyenoord City-project, wat Feyenoord een nieuw stadion moet opleveren.

De Bruin is de oprichter van investeringsmaatschappij Indofin en was grootaandeelhouder van scheepsbouwer IHC. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het hippische evenement CHIO in Rotterdam, waar hij sinds januari erelid was.

"Hij was een bijzondere ondernemer met een groot hart voor Rotterdam, waaronder het CHIO Rotterdam. Met eerbied en respect mogen wij zijn legacy doorzetten", zegt voormalig CHIO-directeur Jan de Mooij over De Bruin tegen het AD.