Bij een steekincident in een woning in de Pieter de Hoochstraat in Rotterdam is donderdag een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De verdachte en het slachtoffer zouden in het huis in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven onenigheid hebben gekregen, waarna er werd gestoken. De neergestoken man is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.