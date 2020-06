De 48-jarige man die maandag in Rotterdam werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grote drugstransporten, blijft voorlopig vastzitten. Het voorarrest van Roger P., alias 'Piet Costa', is met veertien dagen verlengd.

De verdachte wordt beschouwd als een kopstuk in de cocaïnewereld. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan in 2015 en 2016 een leidende rol te hebben gespeeld bij de invoer van de drug.

P. werd gearresteerd tijdens een van de tien huiszoekingen van maandag. De politie deed negen invallen in Rotterdam en een in De Meern in Utrecht.

P. wordt verdacht van het medeplegen van de invoer van 1.015 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen tussen 9 november 2015 en 21 december 2015. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 3.776 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven tussen 14 april 2016 en 1 juni 2016.