De politie zoekt getuigen na een poging overval op de Eendrachtsweg in Rotterdam. Een onbekende man bedreigde maandagochtend een 27-jarige vrouw in haar woning.

De vrouw werd wakker rond 6.00 uur toen er een onbekende man in haar slaapkamer stond. Ze was in staat om de woning uit te rennen en hulp te halen.

De verdachte, die met een mes stekende bewegingen maakte richting het slachtoffer, wist echter te vluchten.

De politie onderzoekt de zaak.