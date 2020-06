Een man is in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt bij een schietincident op de Treek in Rotterdam. Twee verdachten zijn aangehouden.

Het schietincident vond plaats rond 1.55 uur, meldt de politie. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Toen de politie ter plaatste kwam, waren de daders gevlucht. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar.

Even later kon de politie op de Spinozaweg twee verdachten aanhouden. Hun auto werd in beslag genomen en ze zijn naar het politiebureau gebracht.

De politie onderzoekt het schietincident en is op zoek naar getuigen.