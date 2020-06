Een 69-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt bij een schietincident in zijn eigen huis op de Treek in Rotterdam. Twee verdachten zijn aangehouden.

Om 2.00 uur werd er aangebeld bij de man, waarop hij de deur open deed, meldt de politie. "Vervolgens kreeg hij meerdere kogels om zijn oren".

De man raakte slechts lichtgewond door rondvliegend glas. Toen de politie ter plaatste kwam, waren de daders gevlucht. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar. In de ramen van de woning werden meerdere kogelinslagen gevonden.

Even later kon de politie op de Spinozaweg twee verdachten aanhouden, met behulp van een getuige die een auto weg had zien rijden. Hun auto werd in beslag genomen en ze zijn naar het politiebureau gebracht.

Het gaat om een 27-jarige vrouw uit Rotterdam en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Agenten onderzoeken het schietincident en zeggen "behoorlijk in het duister te tasten waarom er op een bewoner is geschoten". De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden.