De politie heeft zaterdag een vijftienjarige jongen aangehouden voor het gooien van illegaal vuurwerk naar agenten tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Daarbij raakten meerdere agenten gewond.

Zes agenten hadden na de knal last van oorsuizen, een agent had een gescheurd trommelvlies en een andere agent liep een schaafwond op zijn been op.

Het incident vond plaats tijdens de Black Lives Matter-demonstratie die op 3 juni plaatsvond in Rotterdam. De agenten waren aanwezig om het protest in goede banen te leiden. Toen een groepje agenten nieuwe instructies stond te bespreken, werd er van een afstandje zwaar vuurwerk richting hen gegooid.

De afgelopen weken verrichtte de politie een grootschalig onderzoek naar de dader. Daaruit kon de identiteit van de verdachte achterhaald worden. Zaterdag kon hij worden aangehouden op de Hennekijnstraat in Rotterdam. Maandag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die het voorarrest van de jongen met veertien dagen heeft verlengd.