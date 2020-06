Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep twintig jaar celstraf geëist tegen de 31-jarige man uit Albanië die ervan wordt verdacht in 2015 twee personen te hebben doodgeschoten in het Rotterdamse Oud-IJsselmonde.

De verdachte zou in januari 2015 samen met twee anderen in een woning in Oud-IJsselmonde twee landgenoten hebben doodgeschoten. Daarnaast zouden een derde Albanees en de verdachte zelf gewond zijn geraakt. Bij de schietpartij werden meer dan twintig schoten gelost. De andere betrokkene is nog steeds op vrije voeten. Naar hem wordt nog gezocht.

Op 19 oktober 2016 sprak de rechtbank in Rotterdam de verdachte vrij van doodslag. Wel werd hij veroordeeld voor een celstraf van vier jaar voor cocaïne- en wapenbezit. Het OM ging in hoger beroep tegen de vrijspraak van de verdachte voor dubbele moord.

Volgens de rechtbank kon de betrokkenheid van de verdachte bij de doodslag van de twee Albanezen niet bewezen worden. Het OM bestreed dit tijdens het hoger beroep met resultaten van een grootschalig forensisch onderzoek.

Het OM is ervan overtuigd dat de verdachte schuldig is aan de dood van de twee slachtoffers. "De omstandigheden waaronder deze levensberovingen hebben plaatsgevonden duiden op een ordinaire ripdeal, waarin puur financieel gewin de prioriteit heeft boven het leven van de medemens", aldus de advocaat-generaal.

Het Gerechtshof in Den Haag doet op 7 juli uitspraak.