De politie heeft dinsdag een 23-jarige man uit Diemen aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij een reeks schietincidenten en een explosie begin mei in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost.

De politie had eerder al drie verdachten aangehouden en die zitten ook nog vast. Het onderzoek liep door en dat leverde een nieuwe aanhouding op.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie doet ook na de vierde aanhouding verder onderzoek naar de incidenten in Rotterdam.

Op 7 mei werd er geschoten op de Potgietersstraat. Later in mei werd geschoten op een winkel aan de Mathenesserdijk, een pand aan de Frits Ruysstraat en woningen aan de Van Galenstraat en de Jagthuisstraat.

In diezelfde Jagthuisstraat vond afgelopen maandag een explosie plaats. De woning die het betrof was leeg, omdat het pand na een beschieting (vier dagen eerder) was gesloten. Bij alle incidenten vielen geen gewonden.