Op de Matlingeweg in Rotterdam heeft dinsdag een ongeluk plaatsgevonden tussen twee automobilisten. Een van de betrokken bestuurders is gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk precies is gebeurd. Op foto's is wel te zien dat het ongeluk plaatsvond bij een kruispunt en dat beide voertuigen de nodige schade hebben.

De inzittenden van de andere auto konden ter plaatse worden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer moest bij een van de voertuigen een deur losknippen om de bestuurder te bevrijden.

De Matlingeweg was tijdelijk afgesloten door het ongeluk. De politie doet verder onderzoek.