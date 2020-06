De politie heeft zondag een forse hoeveelheid geld, een geldtelmachine, drugs en een vuurwapen aangetroffen in een woning aan de Rotterdamse Crooswijksestraat. Ten tijde van de doorzoeking was de woning leeg en er werd niemand aangehouden.

De politie had een melding gekregen over de mogelijke aanwezigheid van drugs in de woning. Bij de doorzoeking werd ook een zak met vermoedelijk hennep gevonden.

Het is nog niet bekend welk geldbedrag de agenten hebben gevonden, maar volgens de politie gaat het om vele tienduizenden euro's. Het onderzoek naar de vondst loopt nog.