De brandweer is maandagochtend bezig met het blussen van een veegwagen in de Brigantijnstraat in Rotterdam. Door de brand kwam flink wat zwarte rook vrij.

Woningen in de omgeving worden getest op het gehalte aan koolmonoxide. Vooralsnog zijn de huizen niet ontruimd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Als er een te hoog gehalte aan koolmonoxide wordt gemeten, dan start de brandweer met het ventileren van de woningen. Het is niet bekend hoelang de brandweerlieden nodig hebben voor het blussen van het voertuig.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is van de brand.