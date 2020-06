Een aantal surveillerende agenten zijn vrijdag op de Persoonshaven in Rotterdam bij een preventieve fouilleeractie bedreigd. Een van deze agenten voelde zich zo bedreigd dat hij "met een kopstoot de verdachte uit balans bracht, zodat de man kon worden aangehouden", meldt de politie zondag.

Van de kopstoot zijn videobeelden gemaakt die op sociale media gedeeld werden. De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en van het gebruikte geweld door de agent is melding gedaan bij de leidinggevenden.

De politie wilde vrijdag een preventieve fouilleeractie houden, maar een aantal mannen wilden zich daaraan onttrekken. Zij liepen daarom een garagebox in en zeiden dat ze daar niet gefouilleerd konden worden.

"Op grond van het bevel, dat is afgegeven door de burgemeester om de veiligheid in dat veiligheidsrisicogebied te bevorderen, gingen de agenten over tot fouillering", aldus de politie.

Een van de mannen probeerde het rolluik van de garagebox te sluiten zodat de agenten opgesloten zouden worden. Dit kon volgens de politie alleen voorkomen worden als een van de mannen, een 39-jarige Rotterdammer, buiten de garagebox gefixeerd werd. Hierbij deelde een politieagent een kopstoot uit.

Vervolgens kwam een 22-jarige Rotterdam met een moersleutel in zijn hand op de agenten afgelopen. Ook hij is aangehouden. Beide mannen zijn ingesloten voor verhoor.