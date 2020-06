Vier jongens en mannen tussen de 15 en 23 jaar zijn zaterdagochtend op de Koningslaan in Rotterdam aangehouden vanwege het bezit van een airsoft-wapen en een tas vol inbrekerswerktuig, zo meldt de politie.

De aanhoudingen werden verricht rond 6.00 uur. De politie had een tip binnengekregen van een oplettende automobilist.

De politie is een onderzoek gestart. Mensen die in de buurt van de Koningslaan iets verdachts hebben gezien, dienen de politie in te schakelen. Ook mensen die (braak)schade hebben aan hun woning of berging, worden verzocht contact op te nemen.